Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi đạt Thử việc;
- Được cung cấp đồng phục và các trang thiết bị làm việc;
- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương;
- Được thưởng sinh nhật, lễ, tết, thưởng tháng lương 13;
- Được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua laptop cho người thân tại công ty;
- Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ như một kế toán bán hàng tại cửa hàng
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;
- Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Thực hiện việc đón tiếp khách hàng đến Cửa hàng;
- Thực hiện quy trình thanh toán sau bán hàng (xuất hóa đơn, thanh toán cho khách);
- Chịu trách nhiệm báo cáo thu chi trong cửa hàng;
- Kiểm kê và giám sát cơ sở vật chất cũng như hàng hóa, linh phụ kiện tại cửa hàng;
- Thực hiện trao đổi thông tin với các bộ phận khác khi được ủy quyền;
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc;
- Sử dụng cơ bản Tin học văn phòng (Excel, Word);
- Ngoại hình ưa nhìn, thiện cảm;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5.5 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
