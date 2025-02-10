Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11+ 13 Hàng Mắm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thu ngân:

- Tạo bill làm thanh toán cho khách

- Nhập thu chi vào sổ

- Kết ca kiểm kê tiền tồn tại quỹ

- các cv khác liên quan đến thu ngân

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí thu ngân nhà hàng 6 tháng - 1 năm

- Ưu tiên biết sử dụng tiếng anh

- Ưu tiên gần vị trí làm việc

Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính: 8tr/ tháng

- Ăn ca, thưởng doanh số

- BHXH, nghỉ mát....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin