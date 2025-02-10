Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11+ 13 Hàng Mắm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thu ngân:
- Tạo bill làm thanh toán cho khách
- Nhập thu chi vào sổ
- Kết ca kiểm kê tiền tồn tại quỹ
- các cv khác liên quan đến thu ngân
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí thu ngân nhà hàng 6 tháng - 1 năm
- Ưu tiên biết sử dụng tiếng anh
- Ưu tiên gần vị trí làm việc
Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương chính: 8tr/ tháng
- Ăn ca, thưởng doanh số
- BHXH, nghỉ mát....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
