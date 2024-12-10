Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SamCenter 535 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 16M (theo hiệu quả công việc).

Bạn được nhận cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Bạn được làm việc cùng thương hiệu hàng đầu thế giới: SAMSUNG.

Bạn được hưởng nhiều ưu đãi khi mua sản phẩm.

Nội dung công việc:

Tư vấn bán hàng các sản phẩm SAMSUNG.

SAMSUNG

Xử lý các nghiệp vụ thu ngân.

Thực hiện các quy trình tại cửa hàng.

Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi từ 22 - 32 tuổi (Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58).

Ngoại hình ưa nhìn,

Đam mê công nghệ.

Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty (Mua hàng ưu đãi, Team building...).

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...

Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

