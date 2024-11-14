Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Bán hàng thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 140 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc: 140 Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh
Mô tả công việc:
- Trưng bày hàng hóa, chăm sóc hình ảnh cửa hàng
- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình KM phù hợp
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng.
- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng
- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng
- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.
- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.
Làm việc theo ca xoay KHÔNG CHUYÊN CA - KHÔNG PARTTIME
Thời gian làm việc:
Ca 2: 11h00 - 19h00
Ca 3: 13h30 - 21h30.
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ sinh năm từ 2003 - 1990, có từ 06 tháng kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm, sử dụng Excel cơ bản...
- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 VND - 9.000.000 VND/ tháng. Bao gồm: Lương cơ bản (4tr730tr) + Lương doanh thu + Phụ cấp (470k) + Lương trách nhiệm (1tr)
- Đóng đầy đủ BHXH, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương
- 15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...
- 06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...
- Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-ngan-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job249683
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất