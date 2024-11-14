Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
- Nghệ An: 140 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Địa điểm làm việc: 140 Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh
Mô tả công việc:
- Trưng bày hàng hóa, chăm sóc hình ảnh cửa hàng
- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình KM phù hợp
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng.
- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng
- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng
- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.
- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.
Làm việc theo ca xoay KHÔNG CHUYÊN CA - KHÔNG PARTTIME
Thời gian làm việc:
Ca 2: 11h00 - 19h00
Ca 3: 13h30 - 21h30.
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm, sử dụng Excel cơ bản...
- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng đầy đủ BHXH, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương
- 15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...
- 06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...
- Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
