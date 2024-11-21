Tuyển Thủ thư Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Thủ thư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thủ thư Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thủ thư Với Mức Lương Thỏa thuận

Phục vụ bạn đọc: Tiếp đón, hướng dẫn vị trí ngồi, cá nhân, theo lớp;
Theo dõi nề nếp, đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm,uốn nắn học sinh khi đọc sách. Ghi nhật kí đọc hàng ngày.
Hướng dẫn nội quy thư viện; giới thiệu sách hay, sách mới.
Biên mục sách mới, dán mã vạch, nhãn gáy, mã ngăn tủ; sắp xếp sách vào các ngăn tủ gọn gàng sau biên mục; sửa chữa sách hỏng hàng ngày.
Quản lý sách thư viện trên phần mềm máy tính: Vào sổ đăng kí cá biệt sách mới theo quy định; lưu hồ sơ thư viện theo quy định; dán mã đăng kí cá biệt theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục; theo dõi nhập sách, kiểm kê, thống kê sách rách, hỏng, thất thoát hàng năm.
Đăng kí danh mục sách mới bổ sung. Báo cáo kết quả công việc hàng tuần, tháng, năm học
Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý Thư viện, Hành chính văn thư, quản trị hành chính..
Am hiểu tâm lý học sinh;
Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt;
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư vấn tốt;
Năng động và sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực
Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...
Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.
Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô đất TH và PT thuộc KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

