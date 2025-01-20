Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

• Chịu trách nhiệm hỗ trợ quản lý các mảng công việc chuyên môn của phòng Khai thác sân bay được phân công;

• Đảm bảo tất cả các công việc, dự án được kiểm soát đúng tiến độ, cập nhật đầy đủ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Hỗ trợ Trưởng phòng Khai thác sân bay phối hợp soạn thảo các hợp đồng dịch vụ mặt đất giữa Bamboo Airways và các nhà cung cấp. Theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết, tình hình chi phí và khai thác tại các sân bay;

• Hỗ trợ xác nhận các khoản thanh toán cho các Công ty Phục vụ mặt đất, Cảng Hàng không và các nhà cung cấp theo yêu cầu;

• Quản lý trang thiết bị làm việc tại các cơ sở của phòng Khai thác sân bay;

• Đảm bảo hồ sơ thanh toán được thu thập đầy đủ theo mẫu đã thống nhất và tuân theo quy trình tài chính của BAV;

• Quản lý chuyên môn công việc được phân công và báo cáo cho chuyên viên chính;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Khối SGO giao.