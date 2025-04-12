Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 342 Đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Học các phần mềm của công ty để tư vấn, triển khai và hỗ trợ sử dụng cho khách hang.
Đào tạo sử dụng phần mềm cho khách hàng và nhân sự phòng.
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra chất lượng phần mềm, phối hợp phân tích và giải quyết các lỗi phần mềm.
Tham gia một số giai đoạn đầu tư, đấu thầu phần mềm, kiểm thử và phối hợp các phòng ban hoàn thành dự án.
Xử lý các yêu cầu của cấp trên trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học về CNTT.
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu (Database).
Có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong việc triển khai.
Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, triển khai và làm việc độc lập.
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.
Có chứng chỉ về lập và quản lý dự án, đấu thầu hoặc từng tham gia các giai đoạn đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT là một lợi thế.
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu (Database).
Có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong việc triển khai.
Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, triển khai và làm việc độc lập.
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.
Có chứng chỉ về lập và quản lý dự án, đấu thầu hoặc từng tham gia các giai đoạn đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thêm ăn trưa tại công ty, công tác phí 200k/ngày
Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế
Có thưởng các ngày lễ tết
Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty
Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế
Có thưởng các ngày lễ tết
Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI