Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Nhân viên triển khai phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 342 Đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Học các phần mềm của công ty để tư vấn, triển khai và hỗ trợ sử dụng cho khách hang.
Đào tạo sử dụng phần mềm cho khách hàng và nhân sự phòng.
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra chất lượng phần mềm, phối hợp phân tích và giải quyết các lỗi phần mềm.
Tham gia một số giai đoạn đầu tư, đấu thầu phần mềm, kiểm thử và phối hợp các phòng ban hoàn thành dự án.
Xử lý các yêu cầu của cấp trên trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học về CNTT.
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu (Database).
Có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong việc triển khai.
Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, triển khai và làm việc độc lập.
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.
Có chứng chỉ về lập và quản lý dự án, đấu thầu hoặc từng tham gia các giai đoạn đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thêm ăn trưa tại công ty, công tác phí 200k/ngày
Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế
Có thưởng các ngày lễ tết
Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 342 Đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

