Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 342 Đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9

Học các phần mềm của công ty để tư vấn, triển khai và hỗ trợ sử dụng cho khách hang.

Đào tạo sử dụng phần mềm cho khách hàng và nhân sự phòng.

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra chất lượng phần mềm, phối hợp phân tích và giải quyết các lỗi phần mềm.

Tham gia một số giai đoạn đầu tư, đấu thầu phần mềm, kiểm thử và phối hợp các phòng ban hoàn thành dự án.

Xử lý các yêu cầu của cấp trên trong quá trình làm việc.

Tốt nghiệp đại học về CNTT.

Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu (Database).

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong việc triển khai.

Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, triển khai và làm việc độc lập.

Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.

Có chứng chỉ về lập và quản lý dự án, đấu thầu hoặc từng tham gia các giai đoạn đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thêm ăn trưa tại công ty, công tác phí 200k/ngày

Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế

Có thưởng các ngày lễ tết

Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty

