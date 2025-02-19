Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết (phạm vi, thời gian, nguồn lực, ngân sách).

• Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, giám sát tiến độ triển khai.

• Đảm bảo các giai đoạn triển khai được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn.

• Làm việc với các phòng ban nghiệp vụ để hiểu rõ yêu cầu, quy trình kinh doanh và các mong đợi.

• Phân tích các yêu cầu, đề xuất giải pháp tối ưu khi triển khai hệ thống CRM.

• Đề xuất các tùy chỉnh, cấu hình phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

• Thực hiện cấu hình hệ thống CRM để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các phòng ban nghiệp vụ.

• Phối hợp với đội phát triển để tích hợp CRM với các hệ thống khác (ERP, POS, Email Marketing, Call Center...).

• Kiểm tra và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi bàn giao.

• Lập kế hoạch và tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên sử dụng hệ thống CRM.

• Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình sử dụng CRM một cách hiệu quả.

• Hỗ trợ người dùng khi hệ thống được đưa vào sử dụng chính thức (Go-live).

• Theo dõi hiệu quả vận hành, thu thập phản hồi từ người dùng.

• Phân tích các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống.

• Hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với đội vận hành, đối tác phát triển để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

• Nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro liên quan đến tiến độ và chất lượng triển khai.

• Đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ các quy định về dữ liệu khách hàng.