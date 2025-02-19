Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Nhân viên triển khai phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết (phạm vi, thời gian, nguồn lực, ngân sách).
• Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, giám sát tiến độ triển khai.
• Đảm bảo các giai đoạn triển khai được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn.
• Làm việc với các phòng ban nghiệp vụ để hiểu rõ yêu cầu, quy trình kinh doanh và các mong đợi.
• Phân tích các yêu cầu, đề xuất giải pháp tối ưu khi triển khai hệ thống CRM.
• Đề xuất các tùy chỉnh, cấu hình phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.
• Thực hiện cấu hình hệ thống CRM để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các phòng ban nghiệp vụ.
• Phối hợp với đội phát triển để tích hợp CRM với các hệ thống khác (ERP, POS, Email Marketing, Call Center...).
• Kiểm tra và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi bàn giao.
• Lập kế hoạch và tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên sử dụng hệ thống CRM.
• Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình sử dụng CRM một cách hiệu quả.
• Hỗ trợ người dùng khi hệ thống được đưa vào sử dụng chính thức (Go-live).
• Theo dõi hiệu quả vận hành, thu thập phản hồi từ người dùng.
• Phân tích các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống.
• Hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với đội vận hành, đối tác phát triển để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
• Nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro liên quan đến tiến độ và chất lượng triển khai.
• Đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ các quy định về dữ liệu khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Nguyễn Văn Linh, KP Mỹ Hưng 2, P. Tân Phong, Q. 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

