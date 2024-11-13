Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 - 2 KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng và chốt đơn qua Pancake (data có sẵn).

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua Zalo.

- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Báo cáo kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (Chỉ nhận sinh năm từ 2000 trở lên)

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí trực page chốt đơn/sale online.

- Có kỹ năng chat Page & Telesale, CKSH.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, thẩm mỹ, spa, làm đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 8.000.000đ + % doanh thu ( thưởng doanh thu, thưởng CSKH,...)

- Được tham gia BHXH sau thử việc.

- Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước

- Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...

- Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể

- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Hưởng 12 ngày phép/năm, được thanh toán tiền số phép không dùng hết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

