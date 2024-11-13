Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1

- 2 KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng và chốt đơn qua Pancake (data có sẵn).
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua Zalo.
- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
- Báo cáo kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (Chỉ nhận sinh năm từ 2000 trở lên)
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí trực page chốt đơn/sale online.
- Có kỹ năng chat Page & Telesale, CKSH.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, thẩm mỹ, spa, làm đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 8.000.000đ + % doanh thu ( thưởng doanh thu, thưởng CSKH,...)
- Được tham gia BHXH sau thử việc.
- Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
- Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
- Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Hưởng 12 ngày phép/năm, được thanh toán tiền số phép không dùng hết trong năm.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngách 2, ngõ SimCo, làng Văn hóa Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

