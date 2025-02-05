Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - FPT Telecom Long Thành & FPT Telecom Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp.

Mặt hàng: viễn thông (Internet, Truyền hình và Camera).

Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường.

Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Nhận địa bàn chịu trách nhiệm kiểm soát thị phần tại địa bàn

Chăm sóc và hướng dẫn KH thanh toán cước wifi trên địa bàn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 18-35, Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

Có phương tiện di chuyển và smartphone.

Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.

Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

Ứng viên sinh sống tại Long Thành và Nhơn Trạch

Chấp nhận đi thị trường

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10- 20 triệu/tháng trở lên

Đầy đủ bảo hiểm, phúc lợi, quyền lợi theo luật Lao Động

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ

Cơ hội thăng tiến

Lương T13, thưởng hiệu quả kinh doanh T14,15 …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin