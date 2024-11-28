Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 08 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 4 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận data từ phía Marketing đồ về

Tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Tư vấn các sản phẩm của công ty đến khách hàng, tăng cường hoạt động chốt sales

Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống của công ty

Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Khả năng giao tiếp tốt

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000- 15.000.000 VNĐ ( Lương cứng 5.000.000- 7.000.000 + % Hoa Hồng); Lương cứng không bị ảnh hưởng bởi doanh số.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, tối thiểu 8h/ngày.

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Đóng BHXH, BHYT.

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

