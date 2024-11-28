Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 08 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 4 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tiếp nhận data từ phía Marketing đồ về
Tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
Tư vấn các sản phẩm của công ty đến khách hàng, tăng cường hoạt động chốt sales
Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống của công ty
Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Khả năng giao tiếp tốt
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo
Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000- 15.000.000 VNĐ ( Lương cứng 5.000.000- 7.000.000 + % Hoa Hồng); Lương cứng không bị ảnh hưởng bởi doanh số.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, tối thiểu 8h/ngày.
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Đóng BHXH, BHYT.
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
