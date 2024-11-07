Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
- Hồ Chí Minh: Phan Xích Long, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện công các liên quan đến hàng hóa: Lọc hàng, bọc hàng, đóng gói giỏ quà, dọn dẹp vệ sinh cửa hàng
Thu ngân trên phần mềm của cửa hàng
Trực tiếp bán hàng, báo cáo lên cấp trên trong những tình huống bán hàng khó & phức tạp
Bảo đảm hàng hóa luôn đầy đủ trong điều kiện tốt và đạt chất lượng, được trưng bày bắt mắt, đúng quy chuẩn, có bảng giá chính xác
Xác định vị trí và trưng bày hóa, thay đổi liên tục các vị trí này theo thời gian và thực tế khách hàng tại cửa hàng để tối đa hóa doanh thu, tăng cường bán thêm, bán sản phẩm chiến lược và giảm hỏng hủy đến mức tối thiểu
Được sắp xếp làm việc tại cửa hàng gần nhà
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, thích tư vấn bán hàng
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh của công ty
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng
Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
