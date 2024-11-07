Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Xích Long, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện công các liên quan đến hàng hóa: Lọc hàng, bọc hàng, đóng gói giỏ quà, dọn dẹp vệ sinh cửa hàng

Thu ngân trên phần mềm của cửa hàng

Trực tiếp bán hàng, báo cáo lên cấp trên trong những tình huống bán hàng khó & phức tạp

Bảo đảm hàng hóa luôn đầy đủ trong điều kiện tốt và đạt chất lượng, được trưng bày bắt mắt, đúng quy chuẩn, có bảng giá chính xác

Xác định vị trí và trưng bày hóa, thay đổi liên tục các vị trí này theo thời gian và thực tế khách hàng tại cửa hàng để tối đa hóa doanh thu, tăng cường bán thêm, bán sản phẩm chiến lược và giảm hỏng hủy đến mức tối thiểu

Được sắp xếp làm việc tại cửa hàng gần nhà

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, thích tư vấn bán hàng

Có thể làm việc xoay ca linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh của công ty

BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng

Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

