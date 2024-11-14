Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn khóa học về chữa lành qua chat: Giải đáp các thắc mắc và tư vấn các khóa học về chữa lành, phát triển tâm thức thông qua Zalo, Fanpage của Học viện.
Tư vấn khóa học về chữa lành qua chat
Telesales: Gọi điện thoại tư vấn khóa học chữa lành cho các học viên từ data nóng (học viên đã có quan tâm) và data lạnh (học viên tiềm năng mới).
Telesales
Tư vấn trực tiếp tại Học viện: Đón tiếp, giới thiệu và tư vấn chi tiết các khóa học về chữa lành và phát triển tâm linh cho khách hàng khi đến trực tiếp Học viện.
Tư vấn trực tiếp tại Học viện
Giải thích và định hướng cho học viên: Giúp học viên hiểu rõ về nội dung khóa học, lợi ích của việc chữa lành và phát triển bản thân qua từng khóa học phù hợp với nhu cầu cá nhân.
Giải thích và định hướng cho học viên
Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa quá trình chăm sóc học viên và tăng trải nghiệm khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban khác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết sâu về Phật học, tâm thức, chữa lành và chuyển hóa bản thân.
hiểu biết sâu về Phật học, tâm thức, chữa lành và chuyển hóa bản thân
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Trung cấp trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong tư vấn, telesales hoặc chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hoặc sức khỏe tinh thần.
1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt, có khả năng giải thích và truyền đạt nội dung về các khóa học chữa lành một cách dễ hiểu và thuyết phục.
Tâm huyết, kiên nhẫn và có trách nhiệm trong việc giúp khách hàng đạt được sự chuyển hóa tích cực.

Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 đến 20 triệu/tháng (bao gồm lương cơ bản + KPI + thưởng doanh số).
Thu nhập từ 10 đến 20 triệu/tháng
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về chữa lành và phát triển cá nhân.
chương trình đào tạo
Cơ hội làm việc và phát triển trong môi trường tâm linh, chữa lành giàu giá trị.
môi trường tâm linh, chữa lành
Team-building, du lịch và các sự kiện gắn kết được tổ chức thường xuyên nhằm xây dựng tinh thần đội ngũ.
Team-building, du lịch và các sự kiện gắn kết
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hướng đến hiệu quả và thăng tiến nghề nghiệp.
năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome

Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

