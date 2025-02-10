Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO HeadHunt làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO HeadHunt làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

JobsGO HeadHunt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
JobsGO HeadHunt

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại JobsGO HeadHunt

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- trường newton hải dương, khu đô thị Tuệ Tĩnh , Cẩm Thượng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Quản lý, phân công, theo dõi công việc của nhóm/ Manage assign, and monitor the work of the team.
- Đề xuất phát triển các chương trình, dịch vụ theo định hướng của BGĐ/ Propose the development of programs and services in line with the management's direction.
- Chăm sóc và kiểm soát dịch vụ tư vấn/ Oversee and control the consulting services.
- Quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng/ Promote products and services to customers.
- Báo cáo theo quy định/ Report according to company regulations.
1. Tổ chức, quản lý phòng Tuyển sinh/ Organize and manage the Admissions epartment.
- Xây dựng chính sách học phí và các khoản phí cho các khóa học, các chương trình học và hoạt động dành cho học sinh, CMHS./ Develop tuition policies and fees for courses, programs, and activities for students and parents.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động giới thiệu, tư vấn, tuyển sinh các khóa học ngắn hạn và chương trình học chính thức của Nhà trường./ Develop strategies, plans, and organize the implementation of promotional, consulting, and admissions activities for short-term courses and official programs of the school.
2. Tham gia tuyển dụng, trực tiếp đào tạo và phát triển nhân viên phòng Tuyển sinh:/ Participate in recruitment, directly train, and develop staff for the Admissions Department.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc, quy trình làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, huấn luyện đào tạo chuyên môn của phòng./ Develop an organizational structure with expertise and experience that meets the job requirements, ensures a suitable workflow process aligned with the department's functions, tasks, workload, and professional training needs.
- Theo dõi, đánh giá, động viên và hướng dẫn chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp cho từng nhân viên. Đánh giá đúng năng lực của từng các nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của phòng./ Monitor, evaluate, motivate, and guide staff in their professional development, share experiences, and propose appropriate training programs for each employee. Assess the abilities of each individual and make recommendations for promotions, reductions, transfers, or personnel changes to ensure the department operates effectively.
3. Báo cáo và phối hợp công việc/Reporting and coordinating work
- Báo cáo HĐQT về kế hoạch và thực hiện Tuyển sinh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu./ Report to the Board of Directors (BOD) on the admissions plan and its implementation on a regular basis or as requested.
- Tham gia các dự án chung của Nhà trường, theo phân công nhiệm vụ của HĐQT./ Participate in the school's joint projects as assigned by the Board of Directors.
- Phối hợp trực tiếp với phòng Truyền thông-Marketing, chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu dữ liệu học sinh đăng ký dự tuyển, theo kế hoạch tuyển sinh./ Coordinate directly with the Communications and Marketing Department, responsible for meeting the student registration data target according to the admissions plan.
- Phối hợp với các phòng, ban, trường theo chức năng nhiệm vụ./ Collaborate with other departments, divisions, and schools according to their respective functions and tasks.
4. Phát triển đối tác:/ Partner Development:
- Phân tích và lên kế hoạch phát triển các quan hệ đối tác chiến lược tạo nguồn tuyển sinh./ Analyze and develop plans for building strategic partnerships to generate recruitment sources.
- Điều phối thực hiện và giám sát kế hoạch phát triển đối tác đảm bảo chỉ tiêu đề ra./ Coordinate and oversee the implementation of the partner development plan to ensure the set targets are met.
5. Các công việc khác được giao từ cấp quản lý/ All other tasks assigned by the line manager
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Giám đốc Điều hành phân công./ Conduct other tasks assigned by MD/Board of Directors.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành liên quan đến kinh doanh, MKT./ Bachelor’s degree or higher in business, marketing, or related fields.
- Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí tương đương và có kinh nghiệm phát triển hệ thống đối tác tuyển sinh
- Thành thạo Tiếng Anh./ Proficient in English.
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo./ Preference will be given to candidates who have worked in the field of education and training.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt./ Excellent communication, negotiation, persuasion, relationship management, and leadership skills.
- Đam mê kinh doanh, nhiệt huyết trong công việc và chịu được áp lực công việc cao./ Passionate about business, enthusiastic in work, and able to handle high work pressure.
- Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả./ Ability to handle situations and solve problems effectively.
- Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch./ Skills in planning and implementing strategies.
- Năng lực lãnh đạo và tạo ảnh hưởng./ Leadership skills and the ability to influence others.
- Khả năng tư duy chiến lược./ Strategic thinking ability

Tại JobsGO HeadHunt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lướng cứng 20 -25M + Thưởng hoa hồng + phụ cấp hàng tháng khác liên quan tới công việc.
- Khả năng phát triển năng lực, thăng tiến và hưởng mức thu nhập hấp dẫn.
- Tất cả các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, BHYT…), thưởng vào các ngày lễ trong năm, tháng lương thứ 13…
- Thời gian làm việc: Từ T2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO HeadHunt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO HeadHunt

JobsGO HeadHunt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1, Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

