Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
8 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, thu nhập từ 8 triệu – 10 triệu (lương cứng) + Bonus cá nhân + % hoa hồng doanh thu. Thu nhập trung bình hằng tháng lên đến 40 triệu đồng. Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, sinh nhật đầy đủ cho nhân viên. Tổ chức sinh nhật cho từng nhân sự. Đồng đội tuyệt vời cùng những buổi team building và company trip thả ga. Thưởng lớn nếu đạt Best sale., Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên đến đăng kí tại trung tâm, qua điện thoại và các kênh online của trung tâm.
Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấp để tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại ORO, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại ORO
Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.
Chăm sóc học viên để đảm bảo tỉ lệ học viên tái đăng ký.
Báo cáo kết quả, tình hình công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của manager.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, vui vẻ, có khả năng tuyền tải và thuyết phục hiệu quả
Kiên nhẫn, trung thực, nghiêm túc và vui vẻ hòa đồng.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
Có laptop cá nhân để làm việc
Yêu cầu có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm sale giáo dục hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 40 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36/5 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

