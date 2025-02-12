Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Hanita Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48/6 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh: Tìm kiếm và tư vấn học viên qua điện thoại, các nền tảng mạng xã hội, tư vấn trực tiếp với phụ huynh và học viên về chương trình du học.

- Nhận thông tin khách hàng có nhu cầu tư vấn về du học để tư vấn.

- Giới thiệu các chương trình du học, chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên có sự hỗ trợ từ quản lý trực tiếp.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới cho công ty.

- Thu thập và nắm bắt nhu cầu của khách hàng để tư vấn ký hợp đồng.

- Làm việc, hỗ trợ giữa các team.

- Chia sẻ các bài viết lên mạng xã hội, tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Lập báo cáo hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tư vấn - sales du học hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - sales từ 1 năm trở lên.

- Yêu thích công việc về lĩnh vực giáo dục, giao tiếp tốt với học sinh, phụ huynh,...

- Có thể đi công tác tỉnh (Cần Thơ, Bình Phước,....)

- Kỹ năng máy tính: Word, Excel thành thạo.

- Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, chịu khó, trung thực, tinh thần làm việc nhóm tốt, có tinh thần kỷ luật lao động cao, làm việc được trong môi trường áp lực cao.

- Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng dễ nghe.

Tại Công Ty TNHH Hanita Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Thoả thuận khi phỏng vấn

- Chính sách thưởng, hoa hồng hấp dẫn

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo Bộ Luật Lao Động và các phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được hưởng các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong ngành giáo dục.

- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hanita Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin