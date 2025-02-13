Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn các gói sản phẩm, chương trình, khóa học cho khách hàng
Gọi tư vấn khách tham gia kiểm tra, học thử hoặc đặt lịch tư vấn
Chăm sóc để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
Đảm bảo mục tiêu doanh số tháng/quý được giao
Tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện của công ty
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành về kinh doanh, xã hội, sư phạm
Yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng
Tính tình vui vẻ, tích cực, không ngại việc
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu
Yêu trẻ, biết trò chuyên chơi đùa cùng trẻ

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo kinh nghiệm từ 7 - 9 triệu + hoa hồng, thu nhập từ 8tr-13tr/tháng
Hoa hồng & thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc
Có BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước
Được đào tạo chuyên môn trước khi bắt đầu công việc
Môi trường làm việc lành mạnh, không toxic
Thời gian làm việc :
Thứ 3 - Thứ 6: 14:00 -21:00
Thứ 7 & Chủ nhật: 07:45 - 18:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 79 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

