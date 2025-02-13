Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 37B Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tư vấn các chương trình học của AEG.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng.
- Đảm bảo số lượng học viên tối thiểu trong mỗi lớp.
- Hỗ trợ theo dõi các khoản thanh toán, chưa hoàn phí của học viên.
- Chăm sóc học viên, xử lý khiếu nại, yêu cầu của phụ huynh.
- Các công việc khác do Quản lý Trung tâm yêu cầu.
Nơi làm việc
- AEG Trần Cao Vân - 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu về vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.
- Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.
- Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ thưởng, hoa hồng minh bạch.
- Được cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.
- Các chế độ theo Luật định.
- Được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Môi trường năng động, sáng tạo và trao quyền.
- Chính sách ưu đãi cho khóa học tiếng Anh đối với nhân viên và người nhà.
- Được cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.
- Các chế độ theo Luật định.
- Được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Môi trường năng động, sáng tạo và trao quyền.
- Chính sách ưu đãi cho khóa học tiếng Anh đối với nhân viên và người nhà.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI