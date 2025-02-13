Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37B Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tư vấn các chương trình học của AEG.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng.

- Đảm bảo số lượng học viên tối thiểu trong mỗi lớp.

- Hỗ trợ theo dõi các khoản thanh toán, chưa hoàn phí của học viên.

- Chăm sóc học viên, xử lý khiếu nại, yêu cầu của phụ huynh.

- Các công việc khác do Quản lý Trung tâm yêu cầu.

Nơi làm việc

- AEG Trần Cao Vân - 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu về vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.

- Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng, hoa hồng minh bạch.

- Được cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.

- Các chế độ theo Luật định.

- Được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

- Môi trường năng động, sáng tạo và trao quyền.

- Chính sách ưu đãi cho khóa học tiếng Anh đối với nhân viên và người nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin