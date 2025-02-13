Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 37B Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tư vấn các chương trình học của AEG.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng.
- Đảm bảo số lượng học viên tối thiểu trong mỗi lớp.
- Hỗ trợ theo dõi các khoản thanh toán, chưa hoàn phí của học viên.
- Chăm sóc học viên, xử lý khiếu nại, yêu cầu của phụ huynh.
- Các công việc khác do Quản lý Trung tâm yêu cầu.
Nơi làm việc
- AEG Trần Cao Vân - 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu về vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.
- Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng, hoa hồng minh bạch.
- Được cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.
- Các chế độ theo Luật định.
- Được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Môi trường năng động, sáng tạo và trao quyền.
- Chính sách ưu đãi cho khóa học tiếng Anh đối với nhân viên và người nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 37B Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

