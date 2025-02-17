Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh One-Value Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

One-Value Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
One-Value Vietnam Co., Ltd.

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
700 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Việt Á Tower, tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, P, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 700 - 2,000 USD

GIỚI THIỆU VỀ ONE-VALUE:
ONE-VALUE là công ty tư vấn chiến lược kinh doanh, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn gia nhập thị trường cho doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam; xúc tiến thương mại - đầu tư M&A giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. ONE-VALUE có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản và văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM.
Là tổ chức chuyên nghiệp hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam – Nhật Bản, ONE-VALUE tập trung chủ yếu trong việc kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản. Điểm khác biệt của ONE-VALUE so với thị trường là: ONE-VALUE chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói ONE-STOP (một cửa) từ khi doanh nghiệp Nhật nghiên cứu thị trường tới lúc thực hiện kinh doanh tại Việt Nam, giúp khách hàng giải quyết bài toán kinh doanh, và nhanh chóng thành công tại thị trường Việt – Nhật.
Tới thời điểm hiện tại, ONE-VALUE đã và đang trở thành đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực IT, sản xuất nông – lâm nghiệp, đầu tư đa ngành nghề, giáo dục đào tạo, ngân hàng, nhân sự, …. và nhận được sự tin tưởng hợp tác từ cơ quan chính phủ của cả hai nước như Bộ kinh tế và sản xuất Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ công thương Việt Nam, Bộ khoa học và kĩ thuật Việt Nam, …
Vừa qua, ONE-VALUE đã thực hiện thành công 1 số dự án M&A tiêu biểu được công bố báo chí như dự án hợp tác 5000 tỷ giữa AEON Entertainment và Beta Media trong lĩnh vực điện ảnh, dự án hợp tác trong ngành tổ chức sự kiện của hai quốc gia Hàn Quốc - Nhật Bản tại Việt Nam, ... và nhiều dự án lớn khác.

Với Mức Lương 700 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại One-Value Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại One-Value Vietnam Co., Ltd.

Liên Hệ Công Ty

One-Value Vietnam Co., Ltd.

One-Value Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14F, Viet A tower, no. 9 Duy Tan, Dich Vong Hau ward, Cau Giay dist., Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

