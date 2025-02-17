Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh One-Value Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

GIỚI THIỆU VỀ ONE-VALUE:

ONE-VALUE là công ty tư vấn chiến lược kinh doanh, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn gia nhập thị trường cho doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam; xúc tiến thương mại - đầu tư M&A giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. ONE-VALUE có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản và văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM.

Là tổ chức chuyên nghiệp hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam – Nhật Bản, ONE-VALUE tập trung chủ yếu trong việc kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản. Điểm khác biệt của ONE-VALUE so với thị trường là: ONE-VALUE chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói ONE-STOP (một cửa) từ khi doanh nghiệp Nhật nghiên cứu thị trường tới lúc thực hiện kinh doanh tại Việt Nam, giúp khách hàng giải quyết bài toán kinh doanh, và nhanh chóng thành công tại thị trường Việt – Nhật.

Tới thời điểm hiện tại, ONE-VALUE đã và đang trở thành đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực IT, sản xuất nông – lâm nghiệp, đầu tư đa ngành nghề, giáo dục đào tạo, ngân hàng, nhân sự, …. và nhận được sự tin tưởng hợp tác từ cơ quan chính phủ của cả hai nước như Bộ kinh tế và sản xuất Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ công thương Việt Nam, Bộ khoa học và kĩ thuật Việt Nam, …

Vừa qua, ONE-VALUE đã thực hiện thành công 1 số dự án M&A tiêu biểu được công bố báo chí như dự án hợp tác 5000 tỷ giữa AEON Entertainment và Beta Media trong lĩnh vực điện ảnh, dự án hợp tác trong ngành tổ chức sự kiện của hai quốc gia Hàn Quốc - Nhật Bản tại Việt Nam, ... và nhiều dự án lớn khác.