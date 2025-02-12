Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công TY TNHH Đào Tạo Sam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động liên hệ, tư vấn & mời gọi khách hàng tiềm năng tham gia các khóa học do SAM tổ chức,theo danh sách được Trường cung cấp và do cá nhân tự tìm kiếm

Thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng kinh doanh theo chỉ tiêu công ty (tháng, quý, năm)

Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng và khai thác thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu đào tạo, tư vấn cho khách hàng đưa ra giải pháp đào tạo phù hợp.

Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc hằng ngày trên CRM

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, sms, zalo …khch

Nghiên cứu tìm hiểu thị trường nhữngnhóm đối tượng nhiều khả năng sẽ trở thành khách hàng của trường nhất và tiếp cận khai thác.

Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.đi

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng kinh doanh và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, thương mại, quản trị kinh doanh

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm telesales

Nhiệt huyết, đam mê lĩnh vựcKinh doanh /Tư vấn/ Giáo dục/ Đào tạo.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Kiên trì, chịu khó lắng nghe, nhạy bén xử lý tình huống

Có khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Giọng nói chuẩn, dễ nghe, lưu loát

Ngoại hình: cân đối, ưa nhìn

Tại Công TY TNHH Đào Tạo Sam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, sáng tạo & đầy nhiệt huyết

Được đào tạo và tham gia các khóa học của Trường để nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.

Mức lương : Thỏa thuận

Thu nhập ổn định, hấp dẫn, hoa hồng cao

Ký hợp đồng dài hạn. Nộp BHYT, BHXH, BHTN , nghỉ phép... theo quy định của nhà nước. Chế độ khen thưởng, đãi ngộ tốt.

