Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group

Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 12 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của WOO Group.
- Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
- Tư vấn cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.
- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/phụ huynh.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Có laptop.
- Có kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng từ 3-7 triệu + hoa hồng
- Cơ hội phát triển đa kỹ năng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Hưởng phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà ACM, số 96 đường Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

