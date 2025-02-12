Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của WOO Group.

- Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

- Tư vấn cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/phụ huynh.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Có laptop.

- Có kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng từ 3-7 triệu + hoa hồng

- Cơ hội phát triển đa kỹ năng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Hưởng phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Woo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.