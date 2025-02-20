Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102A - 104 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo, khóa học, sản phẩm giáo dục phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng tiềm năng và hiện tại, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình tìm hiểu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của AVS.

- Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tiếp, trực tuyến, sự kiện,...

- Thuyết phục khách hàng, chốt sales và hoàn tất các thủ tục liên quan đến hợp đồng.

- Theo dõi, báo cáo kết quả kinh doanh và đóng góp ý kiến để cải thiện hiệu quả công việc.

- Thực hiện các hoạt động bán hàng và đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

- Tham gia các sự kiện, hội thảo để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.

- Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế,

- Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan.

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục).

- Giao tiếp tốt, thuyết phục, có khả năng xây dựng mối quan hệ. Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng và có đam mê với lĩnh vực giáo dục.

- Ham học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cạnh tranh + hoa hồng theo doanh số + thưởng (thưởng tháng, quý, năm, thưởng nóng...).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

- Chế độ phúc lợi khác: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

- Cơ hội được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, nhiều cơ hội trở thành trưởng nhóm, quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin