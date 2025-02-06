Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp vào các nhóm tư vấn kế toán cho khách hàng, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

• Ghi sổ kế toán:

- Tiếp nhận và kiểm tra các hồ sơ chứng từ liên quan do khách hàng gửi đến;

- Lập báo cáo thuế như Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu nước ngoài và các loại thuế khác (nếu có);

- Xử lý nghiệp vụ kế toán, cập nhật vào phần mềm kế toán;

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ cho Báo cáo tài chính đã hoàn thành của từng khách hàng;

- Lập Báo cáo tư vấn hàng tháng, chuyển cho các cấp quản lý kiểm tra, rà soát lại trước khi chuyển cho bộ phận dịch sang tiếng Nhật và gửi cho khách hàng;

- In sổ sách kế toán khi được yêu cầu;

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán của khách hàng khi kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

• Rà soát số liệu kế toán:

- Tham gia công tác rà soát số liệu kế toán cũng như Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý tại văn phòng, nhà máy của các khách hàng;

- Lập Báo cáo tư vấn trong đó nêu rõ các vấn đề tồn tại, ảnh hưởng của những vấn đề này đến số liệu kế toán và đưa ra các khuyến nghị cũng như các bút toán điều chỉnh cần thiết cho khách hàng;