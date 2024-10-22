Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách data được cung cấp từ các hoạt động, chiến dịch Marketing Tiếp nhận nhu cầu và thuyết phục khách hàng đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học lập trình, chương trình tiếng Anh quốc tế và các dịch vụ tư vấn xét tuyển Đại học và du học Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và báo cáo kết quả công việc đầy đủ, đúng thời hạn Tham gia vào các hoạt động quảng bá và sự kiện của trung tâm để giới thiệu và quảng bá dịch vụ của trung tâm

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng, chốt sale; Kỹ năng Làm việc nhóm; Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng làm trong các ngành dịch vụ như giáo dục, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm; Thích làm việc trong môi trường giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, lương cứng 10 - 15 triệu + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng + thưởng khác Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty, có cơ hội công tác nước ngoài Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, TTNCN Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc Được đảm bảo lộ trình thăng tiến rõ ràng Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty Được cung cấp hàng ngày nguồn học viên dồi dào, không hạn chế, từ nhiều kênh chất lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR

