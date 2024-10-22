Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
- Hồ Chí Minh: Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách data được cung cấp từ các hoạt động, chiến dịch Marketing
Tiếp nhận nhu cầu và thuyết phục khách hàng đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học lập trình, chương trình tiếng Anh quốc tế và các dịch vụ tư vấn xét tuyển Đại học và du học
Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và báo cáo kết quả công việc đầy đủ, đúng thời hạn
Tham gia vào các hoạt động quảng bá và sự kiện của trung tâm để giới thiệu và quảng bá dịch vụ của trung tâm
Liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách data được cung cấp từ các hoạt động, chiến dịch Marketing
Tiếp nhận nhu cầu và thuyết phục khách hàng đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học lập trình, chương trình tiếng Anh quốc tế và các dịch vụ tư vấn xét tuyển Đại học và du học
Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và báo cáo kết quả công việc đầy đủ, đúng thời hạn
Tham gia vào các hoạt động quảng bá và sự kiện của trung tâm để giới thiệu và quảng bá dịch vụ của trung tâm
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng, chốt sale;
Kỹ năng Làm việc nhóm;
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng làm trong các ngành dịch vụ như giáo dục, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm;
Thích làm việc trong môi trường giáo dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn, lương cứng 10 - 15 triệu + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng + thưởng khác
Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty, có cơ hội công tác nước ngoài
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, TTNCN
Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc
Được đảm bảo lộ trình thăng tiến rõ ràng
Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty
Được cung cấp hàng ngày nguồn học viên dồi dào, không hạn chế, từ nhiều kênh chất lượng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI