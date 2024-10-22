Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn, hỗ trợ nguồn danh sách khách hàng tiềm năng có sẵn. Tiếp đón, tư vấn khóa học phù hợp với khách hàng tại văn phòng Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong và sau quá trình tương tác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ (20 - 25 tuổi), nhanh nhẹn, vui vẻ Biết tiếng Anh Giao Tiếp Không yêu cầu kinh nghiệm (được training bài bản, cầm tay chỉ việc) Yêu thích việc giao tiếp, trao đổi. Linh hoạt, nhiệt huyết, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (5 - 7tr/tháng) + Phụ cấp + % hoa hồng + thưởng nóng => Thu nhập lên tới 10 - 15 triệu/tháng Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích kinh doanh. Được hỗ trợ data tiềm năng và có nhu cầu. Có hỗ trợ mộc và số liệu thực tập (nếu cần). Thử việc nhận 100% lương cứng. Phụ cấp năng lực được đánh giá lại sau 02 tháng/lần Làm việc trong môi trường trẻ, hiện đại, năng động và thân thiện. Làm việc tại công ty có hệ thống lớn, phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên các cấp bậc. Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc. Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ cùng lãnh đạo của Doanh nghiệp và CEO hàng tuần Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm. Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

