Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12B Phan Kế Bính, Đakao, Quận 1, Quận 1

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của The Ielts Workshop.

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

- Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

- Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

- Tìm kiếm khách hàng mới qua các hoạt động Telesale và tổ chức sự kiện.

- Các công tác phối hợp cùng bộ phận Event và Marketing.

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/phụ huynh.

- Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

- Từ 21 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt, tin học văn phòng

- Số năm kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên

- Có laptop cá nhân (có phụ cấp)

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, telesales...).

- Yêu thích kinh doanh; khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc

- Ưu tiên những bạn có khả năng và hiểu biết về ngoại ngữ nói chung và về IELTS nói riêng

- Hòa đồng và có kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Mức lương cứng: 6.500.000 - 7.500.000 vnđ + Thưởng + Phụ cấp + Lương trách nhiệm khi đạt doanh thu tối thiểu + KPIs

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm.

- Sử dụng máy tính cá nhân (có phụ cấp)

- Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng thâm niên, lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty

- Học Tiếng anh theo chế độ ưu đãi.

- Đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định (ngay sau khi kết thúc thử việc)

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân theo chính sách của công ty

- Thưởng các ngày lễ tết 30.4/ 2.9/, tết dương lịch, sinh nhật, hiếu hỷ theo quy định của Công ty

