Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20

- 21 Lô D28 Khu D Geleximco, Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội

1. Sơ lược về công ty
- Công ty hoạt động trong hơn 10 năm ở lĩnh vực cung cấp nhân lực cho thị trường nước ngoài thông qua các chương trình Du học và Xuất khẩu lao động. Thị trường truyền thống của công ty là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện công ty tiếp tục mở rộng thêm các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở châu Âu, Úc, Mỹ…
- Về cơ sở vật chất:
• tại Hà Nội: 2 tòa biệt thự liền kề làm khối văn phòng và các tòa Trung tâm đào tạo tiếng Nhật-Đức-Anh, kí túc xá cho học viên
• tại Ninh Bình: trung tâm đào tạo ngoại ngữ và khối văn phòng
- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và hai thứ 7 trong một tháng. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 17h, nghỉ trưa 01 tiếng
2. Mô tả công việc
• Tiến hành việc tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc
• Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, giấy tờ liên quan
• Thực hiện giải quyết và xử lý tất cả các vấn đề trước, trong và sau khi đi xuất khẩu lao động - du học nghề
• Chủ động tìm kiếm danh sách khách hàng tiềm năng và liên hệ hỗ trợ tư vấn
• Chăm sóc các đối tác Công ty giao

Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Huyền

