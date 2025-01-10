Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát
- Hà Nội: Số 20
- 21 Lô D28 Khu D Geleximco, Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
1. Sơ lược về công ty
- Công ty hoạt động trong hơn 10 năm ở lĩnh vực cung cấp nhân lực cho thị trường nước ngoài thông qua các chương trình Du học và Xuất khẩu lao động. Thị trường truyền thống của công ty là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện công ty tiếp tục mở rộng thêm các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở châu Âu, Úc, Mỹ…
- Về cơ sở vật chất:
• tại Hà Nội: 2 tòa biệt thự liền kề làm khối văn phòng và các tòa Trung tâm đào tạo tiếng Nhật-Đức-Anh, kí túc xá cho học viên
• tại Ninh Bình: trung tâm đào tạo ngoại ngữ và khối văn phòng
- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và hai thứ 7 trong một tháng. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 17h, nghỉ trưa 01 tiếng
2. Mô tả công việc
• Tiến hành việc tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc
• Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, giấy tờ liên quan
• Thực hiện giải quyết và xử lý tất cả các vấn đề trước, trong và sau khi đi xuất khẩu lao động - du học nghề
• Chủ động tìm kiếm danh sách khách hàng tiềm năng và liên hệ hỗ trợ tư vấn
• Chăm sóc các đối tác Công ty giao
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI