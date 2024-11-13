Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 12, Đường Số 17, Khu dân Cư Hiệp Thành 3, TP.TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thực hiện các công việc của tuyển dụng theo kế hoạch và yêu cầu từ các phòng ban.
- Soạn thảo thông tin, làm content đăng bài và ưu tiên người có khả năng thiết kế hình ảnh.
- Thu thập hồ sơ và sàng lọc ứng viên theo các tiêu chí của bộ phận đưa ra.
- Báo cáo trực tiếp trưởng bộ phận tuyển dụng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc Nữ độ tuổi 21 - 30 tuổi
- Nam
Nữ độ tuổi 21 - 30 tuổi
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các khối ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Chăn nuôi, thú y,
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên người có khả năng nói trước đám đông.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng đi công tác dài ngày...

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khoảng: 10.00.000 - 13.000.000 triệu/tháng (chưa bao gồm tăng ca và CTP)
00.000 - 13.000.000 triệu/tháng (chưa bao gồm tăng ca và CTP)
- Có công tác phí tính riêng khi đi công tác theo kế hoạch
Có công tác phí tính
- Ngày làm việc: 24 công/tháng. (làm việc hành chính từ thứ 2 -> thứ 6 và hai sáng thứ 7)
(làm việc hành chính từ thứ 2 -> thứ 6 và hai sáng thứ 7)
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Thưởng tháng lương 13, thưởng năng suất làm việc năm theo quy định của công ty
Thưởng tháng lương 13, thưởng năng suất làm việc năm
- Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ Lễ tết theo quy đinh.
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Có xe đưa đón từ Bàu Bàng về văn phòng
Có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

