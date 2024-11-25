Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Vận hành các máy móc, thiết bị khu vực trạm xử lý nước thải.

- Kiểm soát và sử dụng các nguyên vật liệu và hóa chất theo đúng quy định.

- Phối hợp với các bộ phận khắc phục sự cố, kiểm tra và vệ sinh định kỳ các máy móc, thiết bị khu vực trạm xử lý nước.

- Có kiến thức lưu giữ hóa chất, sử dụng các thiết bị test và đo lường.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giới tính: Nam, từ 22 đến 40 tuổi.

- Trình độ: Trung cấp trở lên, chuyên ngành xử lý nước thải; kỹ thuật môi trường, hóa chất, ...

- Chịu khó, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9-12tr (tùy năng lực)

- Phụ cấp: Cơm trưa, công tác phí, NNĐH, ... tăng ca tính theo quy định nhà nước.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Chế độ khác: Bồi dưỡng độc hại, cơm trưa, lương tháng 13, phép năm, nâng lương định kỳ, thưởng KPIs, lễ, tết, du lịch, ...

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 từ 07h30-17h00

- Địa chỉ làm việc: Nhà máy xử lý chất thải Mộc An Châu thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin