Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành dây chuyền phân tách khí công nghiệp.
- Kiểm tra hàng ngày tất cả tình hình của máy tách khí.
- Ghi lại tất cả dữ liệu vận hành máy.
- Vệ sinh khu vực ASP bao gồm máy móc, bồn chứa, bồn,...
- Thực hiện công việc bảo dưỡng/ bảo trì hàng ngày và hàng tuần cho nhà máy theo lịch.
- Hỗ trợ nạp khí với bộ phận nạp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm.
- Có thể làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp, ca 8 tiếng.
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng (ngành Kỹ thuật/ Điện/ Cơ khí/ Tự động/ Hóa)
- Ưu tiên biết tiếng Anh
- Sử dụng tốt Word, Excel, Power Point
- Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu (nhà máy tại KCN Long Sơn - xã Long Sơn, tp. Vũng Tàu)
- Có thể làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp, ca 8 tiếng.
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng (ngành Kỹ thuật/ Điện/ Cơ khí/ Tự động/ Hóa)
- Ưu tiên biết tiếng Anh
- Sử dụng tốt Word, Excel, Power Point
- Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu (nhà máy tại KCN Long Sơn - xã Long Sơn, tp. Vũng Tàu)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo KPIs. Mức lương cạnh tranh.
- Tham gia BHXH theo lương hợp đồng. Bảo hiểm tai nạn 24h.
- 14 ngày phép năm, 3 ngày phép hè và phép thưởng thâm niên lên đến 23 ngày/ năm
- Tham gia BHXH theo lương hợp đồng. Bảo hiểm tai nạn 24h.
- 14 ngày phép năm, 3 ngày phép hè và phép thưởng thâm niên lên đến 23 ngày/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI