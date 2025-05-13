Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

- Vận hành dây chuyền phân tách khí công nghiệp.

- Kiểm tra hàng ngày tất cả tình hình của máy tách khí.

- Ghi lại tất cả dữ liệu vận hành máy.

- Vệ sinh khu vực ASP bao gồm máy móc, bồn chứa, bồn,...

- Thực hiện công việc bảo dưỡng/ bảo trì hàng ngày và hàng tuần cho nhà máy theo lịch.

- Hỗ trợ nạp khí với bộ phận nạp.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm.

- Có thể làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp, ca 8 tiếng.

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng (ngành Kỹ thuật/ Điện/ Cơ khí/ Tự động/ Hóa)

- Ưu tiên biết tiếng Anh

- Sử dụng tốt Word, Excel, Power Point

- Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu (nhà máy tại KCN Long Sơn - xã Long Sơn, tp. Vũng Tàu)

Quyền Lợi Được Hưởng

- Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo KPIs. Mức lương cạnh tranh.

- Tham gia BHXH theo lương hợp đồng. Bảo hiểm tai nạn 24h.

- 14 ngày phép năm, 3 ngày phép hè và phép thưởng thâm niên lên đến 23 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển

