Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: 48 Phan Xi Păng, Sa Pa, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Trực phòng tour tại văn phòng:

- Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng đến tham quan các tour du lịch của Viettrekking.

- Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm tour, dịch vụ, giá cả và các chương trình khuyến mãi hiện có.

- Đảm bảo phòng tour luôn được chuẩn bị đầy đủ về tài liệu, thông tin và dịch vụ cho khách hàng.

2. Bán các sản phẩm của văn phòng:

- Quản lý các sản phẩm tour trekking, motor tour và các dịch vụ khác do Viettrekking cung cấp.

- Thực hiện các công việc bán hàng, tư vấn, ký kết hợp đồng tour với khách hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cá nhân.

- Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt khi đăng ký tour tại văn phòng, từ khâu tư vấn đến thanh toán.

3. Phát triển kinh doanh và hợp tác với các đối tác lân cận:

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển trong khu vực Sapa và các địa phương lân cận.

- Đảm bảo rằng các dịch vụ tour do Viettrekking cung cấp luôn được các đối tác hỗ trợ đầy đủ và có chất lượng cao.

- Đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và phát triển đối tác được hoàn thành đúng thời gian.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn hoặc bán hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Sáng tạo, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 - 15.000.000 (Bao gồm Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

- Phụ cấp cơm trưa

- Chế độ phép năm + thưởng.

- Môi trường làm việc: năng động, thân thiện.

- Thăng tiến: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý.

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, 8h30 - 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin