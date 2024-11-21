Tuyển Photographer/Video Editor Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của nhãn hàng

Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm

Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team

Các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan là lợi thế

Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm

Đã có kinh nghiệm về lĩnh vực hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe / sắc đẹp, sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, dược - mỹ phẩm,...

Thành thạo các công cụ edit video

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 - 15M/tháng + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)

Công ty cung cấp PC làm việc

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Cơ hội thăng tiến lên vị trí leader, tham gia xây dựng đội nhóm

Được tham gia đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.