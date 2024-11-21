Tuyển Photographer/Video Editor Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của nhãn hàng
Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm
Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team
Các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan là lợi thế
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm
Đã có kinh nghiệm về lĩnh vực hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe / sắc đẹp, sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, dược - mỹ phẩm,...
Thành thạo các công cụ edit video
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm
Đã có kinh nghiệm về lĩnh vực hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe / sắc đẹp, sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, dược - mỹ phẩm,...
Thành thạo các công cụ edit video
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 10 - 15M/tháng + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)
Công ty cung cấp PC làm việc
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Cơ hội thăng tiến lên vị trí leader, tham gia xây dựng đội nhóm
Được tham gia đào tạo chuyên môn
Công ty cung cấp PC làm việc
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Cơ hội thăng tiến lên vị trí leader, tham gia xây dựng đội nhóm
Được tham gia đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI