Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Phối hợp cùng team Content & Designer thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video theo đề nghị

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,...

Dựng, xử lý, biên tập video theo kịch bản đã được duyệt (TVC, Video TikTok, Phim doanh nghiệp, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...)

Biết quay video cơ bản

Phối hợp làm việc cùng các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện các chỉ đạo khác từ BGĐ

Nam/ Nữ: trên 25 tuổi

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành kinh doanh hoặc marketing.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm các ngành hàng mỹ phẩm, ngành hàng dược mỹ phẩm hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm triển khai dựng video các hội thảo/event/workshop ...

Có thêm kinh nghiệm quay & xử lý phim trường là lợi thế

Trẻ trung, năng động, nhiệt tình

Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần và trách nhiệm với công việc.

Có kinh nghiệm quản lý và điều phối nhân sự trong team.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9.000.000 VND – 11.000.000 VND

Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước

Lương thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty

Nghỉ phép năm; nghỉ lễ Tết; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác...

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp; phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức

