Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý các đơn đặt hàng theo danh sách có sẵn của công ty.
Hướng dẫn khách mua hàng các thủ tục khi đăng ký, trả góp, thanh toán ...các mặt hàng tại FPT Shop
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.
Thời gian làm việc theo ca xoay: Ca 1: Từ 08h30 - 15h00/Ca 2: Từ 15h00 - 22h00
Địa điểm làm việc: 39 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình, chấp nhận thử thách
Giọng không ngọng, không giọng địa phương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
Thẳng thắn, trung thực, chịu được áp lực công việc;
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản có kinh nghiệm bán hàng online là một lợi thế.
Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
Thu nhập từ 8 - 15 triệu / tháng (có thể cao hơn) và phù hợp với năng lực bản thân
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Thưởng tết Lương tháng 13 và thưởng KPIs cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.
Chế độ nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
