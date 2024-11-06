Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý các đơn đặt hàng theo danh sách có sẵn của công ty.

Hướng dẫn khách mua hàng các thủ tục khi đăng ký, trả góp, thanh toán ...các mặt hàng tại FPT Shop

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.

Thời gian làm việc theo ca xoay: Ca 1: Từ 08h30 - 15h00/Ca 2: Từ 15h00 - 22h00

Địa điểm làm việc: 39 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình, chấp nhận thử thách

Giọng không ngọng, không giọng địa phương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng

Thẳng thắn, trung thực, chịu được áp lực công việc;

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản có kinh nghiệm bán hàng online là một lợi thế.

Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

Thu nhập từ 8 - 15 triệu / tháng (có thể cao hơn) và phù hợp với năng lực bản thân

Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Thưởng tết Lương tháng 13 và thưởng KPIs cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.

Chế độ nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

