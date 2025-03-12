Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Khu Đồi Ấm, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh và bán sản phẩm
Thiết lập kết nối và quản lý khách hàng
Điều hành hoạt động kinh doanh toàn hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu Tiếng trung giao tiếp cơ bản
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên
Có thể lái xe hơi
Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.
Có ngày nghỉ phép năm sau 1 năm làm việc.
Ký hợp đồng và BHXH
Thưởng lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
