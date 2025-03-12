Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Khu Đồi Ấm, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh và bán sản phẩm
Thiết lập kết nối và quản lý khách hàng
Điều hành hoạt động kinh doanh toàn hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Tiếng trung giao tiếp cơ bản
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên
Có thể lái xe hơi
Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.
Có ngày nghỉ phép năm sau 1 năm làm việc.
Ký hợp đồng và BHXH
Thưởng lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24C, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

