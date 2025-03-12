Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Khu Đồi Ấm, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh và bán sản phẩm

Thiết lập kết nối và quản lý khách hàng

Điều hành hoạt động kinh doanh toàn hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Tiếng trung giao tiếp cơ bản

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên

Có thể lái xe hơi

Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.

Có ngày nghỉ phép năm sau 1 năm làm việc.

Ký hợp đồng và BHXH

Thưởng lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.