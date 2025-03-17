Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 123D Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Gọi điện tìm hiểu nhu cầu và mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm của công ty

Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn cách sử dụng và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau khi mua hàng của khách hàng

Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của sản phẩm

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo trải nghiệm hài lòng.

Lắng nghe, ghi nhận phản hồi của khách hàng, báo cáo các vấn đề phát sinh để cải thiện dịch vụ.

Không áp doanh số, tập trung tư vấn và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, truyền cảm, sử dụng tiếng phổ thông

Truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu, tạo thiện cảm với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

Kiên trì, nhẫn nại, có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt

Chủ động học hỏi, tiếp thu nhanh, kiến thức sản phẩm/ dịch vụ

Quản lý thời gian tốt, đảm bảo hiệu suất làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 đ + Thưởng hiệu suất công việc ( Thu nhập từ 8 - 10 triệu/ tháng)

Các chế độ phúc lợi đầy đủ ( sinh nhật, du lịch, BHXH, phép năm, hiếu hỷ, ốm đau…)

Được đào tạo kỹ năng telesales, giao tiếp, kiến thức sản phẩm

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau

Cơ hội thăng tiến lên Chuyên viên CSKH, Trưởng nhóm Telesales.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.