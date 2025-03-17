Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP
- Nghệ An: 123D Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Gọi điện tìm hiểu nhu cầu và mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm của công ty
Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn cách sử dụng và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau khi mua hàng của khách hàng
Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của sản phẩm
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo trải nghiệm hài lòng.
Lắng nghe, ghi nhận phản hồi của khách hàng, báo cáo các vấn đề phát sinh để cải thiện dịch vụ.
Không áp doanh số, tập trung tư vấn và chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu, tạo thiện cảm với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
Kiên trì, nhẫn nại, có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt
Chủ động học hỏi, tiếp thu nhanh, kiến thức sản phẩm/ dịch vụ
Quản lý thời gian tốt, đảm bảo hiệu suất làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi đầy đủ ( sinh nhật, du lịch, BHXH, phép năm, hiếu hỷ, ốm đau…)
Được đào tạo kỹ năng telesales, giao tiếp, kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau
Cơ hội thăng tiến lên Chuyên viên CSKH, Trưởng nhóm Telesales.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
