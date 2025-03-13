Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS làm việc tại Nghệ An thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- 20 Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Triển khai công tác bán hàng - chăm sóc khách hàng qua các kênh bán hàng của Công ty
- Thực hiện các nghiệp vụ đấu nối thuê bao khi có phát sinh từ kênh kinh doanh đại lý, điểm bán
- Lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến nghiệp vụ
- Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu của quản lý
- Phát triển hình ảnh thương hiệu công ty trong quá trình giao dịch với khách hàng

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Trình độ tin học: Tin học văn phòng
Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh và hiệu quả.
Yêu cầu khác Có thể làm việc theo ca, trực ngoài giờ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 5.000.000đ – 6.000.000đ
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ bán hàng - chăm sóc khách hàng với các chuyên gia trong ngành
- Được trang bị công cụ làm việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiệ
- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động
- Chính sách phúc lợi khác: Chế độ phụ cấp, thưởng lễ tết, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 20 Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

