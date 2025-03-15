Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Staka làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Staka
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công Ty Cổ Phần Staka

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Staka

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

- 14 Ngõ 386, Phạm Hồng Thái, P. Vinh Tân, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng một cách thân thiện và chuyên nghiệp.
Giao tiếp với khách hàng để hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.
Xử lý các yêu cầu của khách hàng và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Bán hàng theo tuyến được sắp xếp sẵn. Ghé thăm khách hàng theo lịch trình và tần suất đã quy định.
Phát triển điểm bán mới để gia tăng doanh số.
Chăm sóc khách hàng cũ, triển khai các chương trình khuyến mãi đến từng khách hàng.
Đảm bảo thông tin về chương trình khuyến mãi, thông tin về chính sách của công ty được truyền đạt rõ ràng.
Thu thập thông tin về thi trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho các cấp Quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm phát triển kinh doanh trong địa bàn theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc nhân viên Kinh doanh- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Staka Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: từ 19.000.000 triệu/tháng
Trường hợp phải đi gặp khách hàng từ 30km trở lên: sử dụng xe con của công ty.
Tham gia BH đầy đủ theo quy định
Nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Staka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Staka

Công Ty Cổ Phần Staka

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14 ngõ 386, Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

