Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô F1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách mua hàng nước ngoài, hàng phụ kiện (hàng part)
Thực hiện việc đặt hàng, thanh toán cho nhà cung cấp trên phần mềm SAP
Tìm kiếm đánh giá và quản lý các nhà cung cấp
Đàm phán giá cả và các điều khoản hợp đồng với các đối tác
Theo dõi tiến độ giao hàng và đảm bảo chất lượng hàng mua
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến NCC và đơn hàng
Làm việc tại Vĩnh Phúc, sẵn sàng luân chuyển địa điểm làm việc giữa các nhà máy của TOTO
Phụ trách các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 28
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, ngoại thương … hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan hoặc có kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực Mua hàng
Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt và sắp xếp công việc để hoàn thành công việc đúng thời hạn
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Khả năng chịu được áp lực công việc với khối lượng công việc lớn
Tinh thần trách nhiệm cao, nhân văn, chịu khó;
Tư duy logic, tiếp thu nhanh, tính cách cởi mở, chủ động trong hành động.

Tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực bản thân
Đánh giá nâng lương hàng năm theo sự nỗ lực của cá nhân, thưởng 2 lần/năm
Được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội quy định và nhiều quyền lợi tốt hơn Luật lao động.
Nghỉ phép 15 ngày/năm và 3 kỳ nghỉ dài/năm (mỗi kỳ nghỉ từ 5 đến 8 ngày)
Cơ hội học hỏi và làm việc tại nhà máy hàng đầu về sản xuất thiết bị vệ sinh trên thế giới cũng như làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển năng lực toàn diện với những chương trình đào tạo nội bộ, chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô F1 - KCN Thăng Long - Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

