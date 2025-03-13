Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô F1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách mua hàng nước ngoài, hàng phụ kiện (hàng part)

Thực hiện việc đặt hàng, thanh toán cho nhà cung cấp trên phần mềm SAP

Tìm kiếm đánh giá và quản lý các nhà cung cấp

Đàm phán giá cả và các điều khoản hợp đồng với các đối tác

Theo dõi tiến độ giao hàng và đảm bảo chất lượng hàng mua

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến NCC và đơn hàng

Làm việc tại Vĩnh Phúc, sẵn sàng luân chuyển địa điểm làm việc giữa các nhà máy của TOTO

Phụ trách các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 28

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, ngoại thương … hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan hoặc có kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực Mua hàng

Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt và sắp xếp công việc để hoàn thành công việc đúng thời hạn

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Khả năng chịu được áp lực công việc với khối lượng công việc lớn

Tinh thần trách nhiệm cao, nhân văn, chịu khó;

Tư duy logic, tiếp thu nhanh, tính cách cởi mở, chủ động trong hành động.

Tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực bản thân

Đánh giá nâng lương hàng năm theo sự nỗ lực của cá nhân, thưởng 2 lần/năm

Được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội quy định và nhiều quyền lợi tốt hơn Luật lao động.

Nghỉ phép 15 ngày/năm và 3 kỳ nghỉ dài/năm (mỗi kỳ nghỉ từ 5 đến 8 ngày)

Cơ hội học hỏi và làm việc tại nhà máy hàng đầu về sản xuất thiết bị vệ sinh trên thế giới cũng như làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển năng lực toàn diện với những chương trình đào tạo nội bộ, chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin