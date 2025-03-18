Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mẫu phản hồi và quản lý năng suất mục tiêu chuyển giao sản xuất hàng loạt

Phân tích và đánh giá sản phẩm

Cải tiến quy trình: Cải tiến lớn đối với các lỗi quy trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng các chuyên ngành khối kỹ thuật: Điện, điện tử, cơ khí

Ưu tiên có >1 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật về camera, VCM, Lens, IR Filter

Sử dụng Word, Excel, PowerPoint tốt

Có kiến thức cơ bản về máy móc, thiết bị, kỹ thuật điện

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực camera

Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận..

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có xe đưa đón miễn phí Hà Nội - Vĩnh Phúc

Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc

Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác

Hình thức làm việc: toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin