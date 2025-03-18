Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mẫu phản hồi và quản lý năng suất mục tiêu chuyển giao sản xuất hàng loạt
Phân tích và đánh giá sản phẩm
Cải tiến quy trình: Cải tiến lớn đối với các lỗi quy trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng các chuyên ngành khối kỹ thuật: Điện, điện tử, cơ khí
Ưu tiên có >1 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật về camera, VCM, Lens, IR Filter
Sử dụng Word, Excel, PowerPoint tốt
Có kiến thức cơ bản về máy móc, thiết bị, kỹ thuật điện
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực camera
Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận..

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có xe đưa đón miễn phí Hà Nội - Vĩnh Phúc
Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc
Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác
Hình thức làm việc: toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN Bá Thiện, TT Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

