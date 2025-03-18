Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển mẫu phản hồi và quản lý năng suất mục tiêu chuyển giao sản xuất hàng loạt
Phân tích và đánh giá sản phẩm
Cải tiến quy trình: Cải tiến lớn đối với các lỗi quy trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng các chuyên ngành khối kỹ thuật: Điện, điện tử, cơ khí
Ưu tiên có >1 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật về camera, VCM, Lens, IR Filter
Sử dụng Word, Excel, PowerPoint tốt
Có kiến thức cơ bản về máy móc, thiết bị, kỹ thuật điện
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực camera
Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận..
Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty có xe đưa đón miễn phí Hà Nội - Vĩnh Phúc
Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc
Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác
Hình thức làm việc: toàn thời gian
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
