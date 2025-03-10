Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh
- Vĩnh Phúc: TDP Hồng Bàng, TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý danh mục hàng hoá: Quy hoạch lại danh mục theo định hướng của công ty, Đề xuất các mã HOT TREND ngoài thị trường, Khảo sát thực tế tại các Siêu thị.
Phát triển nhà cung cấp (NCC): Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng; Đàm phán, thương lượng, kí kết hợp đồng với NCC; Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan tới NCC; Hợp tác chặt chẽ với NCC, tìm hiểu kĩ sản phẩm.
Quản lý danh mục nhà cung cấp:
Quản lý các Chương trình, chế độ, chính sách của NCC vs công ty (Deal Giá)
Xây dựng cơ chế phối hợp với bộ phận thu mua
Thực hiện các báo cáo liên quan
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu ngoại ngữ (Tiếng Anh là một lợi thế)
Trình độ tin học: Giỏi excel, các công cụ tìm kiếm trên Internet.
Kiến thức chuyên môn: Phân tích thị trường; Đàm phán thương lượng
Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp và lắng nghe; Trình bày thuyết trình; Làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề
Yêu cầu khác: khả năng làm thêm giờ, đi công tác
Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 9 – 12 triệu đồng
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: (BHYT, BHXH, BHTN,..) và các chế độ theo nội quy, quy chế của công ty (lương thưởng tháng 13,...).
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 từ 7h30 - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh
