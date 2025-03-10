Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: TDP Hồng Bàng, TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Quản lý danh mục hàng hoá: Quy hoạch lại danh mục theo định hướng của công ty, Đề xuất các mã HOT TREND ngoài thị trường, Khảo sát thực tế tại các Siêu thị.

Phát triển nhà cung cấp (NCC): Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng; Đàm phán, thương lượng, kí kết hợp đồng với NCC; Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan tới NCC; Hợp tác chặt chẽ với NCC, tìm hiểu kĩ sản phẩm.

Quản lý danh mục nhà cung cấp:

Quản lý các Chương trình, chế độ, chính sách của NCC vs công ty (Deal Giá)

Xây dựng cơ chế phối hợp với bộ phận thu mua

Thực hiện các báo cáo liên quan

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên

Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu ngoại ngữ (Tiếng Anh là một lợi thế)

Trình độ tin học: Giỏi excel, các công cụ tìm kiếm trên Internet.

Kiến thức chuyên môn: Phân tích thị trường; Đàm phán thương lượng

Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp và lắng nghe; Trình bày thuyết trình; Làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề

Yêu cầu khác: khả năng làm thêm giờ, đi công tác

Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đề cao sự đổi mới, sáng tạo hướng tới mang lại giá trị cao cho cộng đồng bằng sản phẩm, dịch vụ tốt đẹp của mình.

Mức lương từ 9 – 12 triệu đồng

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: (BHYT, BHXH, BHTN,..) và các chế độ theo nội quy, quy chế của công ty (lương thưởng tháng 13,...).

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 từ 7h30 - 17h

