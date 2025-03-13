Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Nghệ An
- Vĩnh Phúc
- Lai Châu, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tìm hiểu thị trường và tìm kiếm khách hàng mới
- Chăm sóc khách hàng cũ
- Tư vấn bán hàng (mặt hàng ống vật tư ngành nước thương hiệu "Ống nước Dismy")
- Theo dõi đôn đốc, thu hồi công nợ
- Thực hiện các báo cáo công việc liên quan
- Thị trường phụ trách:
+ Nghệ An (Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành): 01 người
+ Lai Châu: 01 người
+ Vĩnh Phúc: 01 người
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp từ trung cấp
- Ưu tiên ứng viên đã qua ngành hàng công nghiệp, vật tư ngành nước
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Am hiểu thị trường khu vực được giao phụ trách
- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập đảm bảo >10triệu VNĐ/tháng (thu nhập không giới hạn theo năng lực)
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật...
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Tham gia các chương trình team building, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ....
Review lương định kỳ hàng năm
Làm việc trong công ty có bề dày lịch sử >25 năm với nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
