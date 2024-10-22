Tuyển Biên phiên dịch Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
- Hà Nội: Đường Nguyễn trung Trực , Quận 1
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện dịch vụ xin visa Úc
Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét visa du học - du lịch, thăm thân các nước.
Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ du học, du lịch, thăm thân.
Tổ chức điều hành, quản lý tiến độ và công việc, tiến hành các bước liên quan: tư vấn và tập hợp hồ sơ, xử lý hồ sơ, khai form biểu mẫu hồ sơ, tiến hành nộp hồ sơ.
Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận kinh doanh hoặc marketing để thực hiện dịch vụ.
Giải quyết các vướng mắc, sự cố liên quan.
Theo dõi, tổng hợp công nợ của khách hàng do mình phụ trách và đôn đốc thu hồi nợ.
Lập các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của trưởng bộ phận, giám đốc Công ty.
Hỗ trợ các nhân viên khác có liên quan khác giải quyết các công việc chung.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh đọc hiểu tốt. Ielts 6.0 trở lên
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt
Có khả năng tự nghiên cứu vấn đề mới
Chịu được áp lực cao trong công việc
Biết cách sắp xếp và quản lý công việc để đảm bảo kế hoạch đề ra
Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 đến 17h), Thứ 7 từ 7h30 đến 12h
Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được công tác tại Úc (tùy thuộc vào mức độ gắn bó và hồ sơ xin visa)
Cơ hội thăng tiến
Mọi chế độ bảo hiểm, làm thêm giờ...đảm bảo theo quy định
Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
Môi trường cởi mở, thân thiện, phù hợp với bạn nào muốn ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI