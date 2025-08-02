Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tầng 2 | Chung cư Sơn An | hẻm 77/2, Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn bài và giảng dạy theo các khóa học giao tiếp dành cho sinh viên và người lớn được phân công

Kèm học viên theo lịch được phân công

Quản lý lớp học và làm báo cáo theo sự phân công

Tham gia lên ý tưởng và tổ chức các events sự kiện của trung tâm

Các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học liên quan (Ngôn Ngữ Anh/ Sư Phạm Anh…)

Giao tiếp lưu loát hoặc tương đương từ IELTS 6.0

Giao tiếp tốt, tự tin, có tinh thần phục vụ khách hàng và phủ hợp môi trường start-up

Năng động, chủ động học hỏi và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo từng gói fulltime hoặc parttime và theo level của từng khóa giảng dạy

Được đào tạo và định hướng giảng dạy từ đầu

Thưởng bonus theo tỷ lệ đánh giá của học viên và tỷ lệ tái ghi danh

Nếu là giáo viên fulltime, sẽ được hưởng các chế độ tương ứng với hợp đồng fulltime (BHXH, BHYT, BHTN…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin