Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META
- Đồng Nai: Tầng 2 | Chung cư Sơn An | hẻm 77/2, Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn bài và giảng dạy theo các khóa học giao tiếp dành cho sinh viên và người lớn được phân công
Kèm học viên theo lịch được phân công
Quản lý lớp học và làm báo cáo theo sự phân công
Tham gia lên ý tưởng và tổ chức các events sự kiện của trung tâm
Các công việc khác có liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp lưu loát hoặc tương đương từ IELTS 6.0
Giao tiếp tốt, tự tin, có tinh thần phục vụ khách hàng và phủ hợp môi trường start-up
Năng động, chủ động học hỏi và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và định hướng giảng dạy từ đầu
Thưởng bonus theo tỷ lệ đánh giá của học viên và tỷ lệ tái ghi danh
Nếu là giáo viên fulltime, sẽ được hưởng các chế độ tương ứng với hợp đồng fulltime (BHXH, BHYT, BHTN…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC META
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

