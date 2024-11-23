Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An

CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông, Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập tờ khai hải quan và nộp thuế trên hệ thống hải quan điện tử
Chuẩn bị và kiểm tra tính chính xác của các chứng từ xuất nhập khẩu như: tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, - - C/O, phiếu đóng gói
Theo dõi tình trạng lô hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa được thông quan đúng hạn
Nghiên cứu và cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, hải quan
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ xuất nhập khẩu
Lập báo cáo quyết toán xuất nhập
Phối hợp với các phòng ban khác như kế toán, kho vận để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu
Có xe đưa đón từ Quận 7.TPHCM đến công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan
- Có kiến thức cơ bản về chứng từ xuất nhập khẩu và quy trình khai báo hải quan
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoin)

Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Yêu cầu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan
- Có kiến thức cơ bản về chứng từ xuất nhập khẩu và quy trình khai báo hải quan
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoin

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM

CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1.7-B1.8, đường N3, Khu công nghiệp - Cầu Cảng Phước Đông, Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-xuat-nhap-khau-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-long-an-job255622
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Hạn nộp: 17/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 10 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITEC
Tuyển Chuỗi Cung Ứng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH AMITEC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Hạn nộp: 28/12/2024
Nam Định Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 74 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Hạn nộp: 17/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 10 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITEC
Tuyển Chuỗi Cung Ứng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH AMITEC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Hạn nộp: 28/12/2024
Nam Định Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất