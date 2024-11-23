Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM
- Long An: Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông, Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Cần Đước, Huyện Cần Đước
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập tờ khai hải quan và nộp thuế trên hệ thống hải quan điện tử
Chuẩn bị và kiểm tra tính chính xác của các chứng từ xuất nhập khẩu như: tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, - - C/O, phiếu đóng gói
Theo dõi tình trạng lô hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa được thông quan đúng hạn
Nghiên cứu và cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, hải quan
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ xuất nhập khẩu
Lập báo cáo quyết toán xuất nhập
Phối hợp với các phòng ban khác như kế toán, kho vận để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu
Có xe đưa đón từ Quận 7.TPHCM đến công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan
- Có kiến thức cơ bản về chứng từ xuất nhập khẩu và quy trình khai báo hải quan
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoin)
Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
