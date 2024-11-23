Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông, Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập tờ khai hải quan và nộp thuế trên hệ thống hải quan điện tử

Chuẩn bị và kiểm tra tính chính xác của các chứng từ xuất nhập khẩu như: tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, - - C/O, phiếu đóng gói

Theo dõi tình trạng lô hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa được thông quan đúng hạn

Nghiên cứu và cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, hải quan

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ xuất nhập khẩu

Lập báo cáo quyết toán xuất nhập

Phối hợp với các phòng ban khác như kế toán, kho vận để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu

Có xe đưa đón từ Quận 7.TPHCM đến công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan

- Có kiến thức cơ bản về chứng từ xuất nhập khẩu và quy trình khai báo hải quan

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoin)

Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Yêu cầu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan

- Có kiến thức cơ bản về chứng từ xuất nhập khẩu và quy trình khai báo hải quan

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoin

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AMERICAN HERITAGE CANDLES VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin