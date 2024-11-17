Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 12, Đường 2, Xã Mai Đình, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dự thảo hồ sơ theo quy định, văn bản ban hành ngay sau khi có đủ thông tin hàng nhập đồng thời trước ít nhất 1 ngày hàng cập cảng.

- Lên nháp tờ khai nhập khẩu khi có hàng nhập gửi Trưởng phòng trước khi hàng về tới cảng ít nhất 1 ngày.

- Thực hiện truyền tờ khai sau khi Trưởng phòng phê duyệt.

- Liên tục cập nhật thông tư, nghị định, hiệp định thương mại, quy định chung về luật thuế GTGT, thuế nhập khẩu, điều kiện nhập khẩu hàng hóa. - Tìm hiểu về hồ sơ nhập khẩu hàng hóa tại các chi cục Hải quan Công ty nhập khẩu hàng hóa theo quy định để có báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng gửi Trưởng bộ phận

- Nghiên cứu, nắm vững biểu thuế hàng hóa nhập khẩu và mã HS code sản phẩm

- Nắm vững nghiệp vụ logistics về hàng hóa nhập khẩu: cước bay, đóng gói, chất xếp hàng hóa phù hợp với từng mặt hàng.

- Giải quyết hồ sơ, tham gia và xử lý các vấn đề sau thông quan nếu có phát sinh.

- Dự thảo và lên hồ sơ liên quan tới an toàn về sinh thực phẩm để xin cấp phép hàng nhập khẩu

- Đầu mối theo dõi và làm các khoản thanh toán với các chi phí trực tiếp nhập hàng

- Liên hệ trực tiếp tìm các nhà cung cấp vận chuyển tiềm năng đề xuất trưởng Phòng cho các lô hàng nhập phát sinh

- Đưa ra những đề xuất, đóng góp cho doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng mua bán trong và ngoài nước phù hợp với quy định, luật pháp tại thời điểm phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành xuất nhập khẩu, logistics.

- Có năng lực nghiệp vụ về thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Khai báo hải quan thông qua phần mềm Ecus, Vnaccs (hoặc phần mềm khác theo yêu cầu công việc khi có thay đổi) cho tất cả các mô hình kinh doanh (đặc biệt buôn bán thương mai)

- nắm rõ về các điều kiện mua hàng hóa, dịch vụ thương mại Quốc tế: Các điều kiện giao hàng, vận chuyển, thanh toán...

- Có Kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel).

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, linh hoạt xử lý các tình huống

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00-12h00, 13h30-17h30, từ T2-T7

- Địa điểm làm việc: Số 3 đường đoàn kết xóm cầu, sóc sơn, HN (cty đang xây văn phòng mới ở số 7c đường 2, phú minh, sóc sơn sắp tới sẽ làm việc tại đây)

- Mức lương: thỏa thuận

- Được xét tăng lương hàng năm

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Được tham gia BYXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, ốm đau, chế độ hiếu hỷ theo quy định của công ty

- Hàng năm công ty đều tổ chức tham quan du lịch cho CBCNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin