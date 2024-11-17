Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

Chứng từ xuất nhập khẩu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 12, Đường 2, Xã Mai Đình, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dự thảo hồ sơ theo quy định, văn bản ban hành ngay sau khi có đủ thông tin hàng nhập đồng thời trước ít nhất 1 ngày hàng cập cảng.
- Lên nháp tờ khai nhập khẩu khi có hàng nhập gửi Trưởng phòng trước khi hàng về tới cảng ít nhất 1 ngày.
- Thực hiện truyền tờ khai sau khi Trưởng phòng phê duyệt.
- Liên tục cập nhật thông tư, nghị định, hiệp định thương mại, quy định chung về luật thuế GTGT, thuế nhập khẩu, điều kiện nhập khẩu hàng hóa. - Tìm hiểu về hồ sơ nhập khẩu hàng hóa tại các chi cục Hải quan Công ty nhập khẩu hàng hóa theo quy định để có báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng gửi Trưởng bộ phận
- Nghiên cứu, nắm vững biểu thuế hàng hóa nhập khẩu và mã HS code sản phẩm
- Nắm vững nghiệp vụ logistics về hàng hóa nhập khẩu: cước bay, đóng gói, chất xếp hàng hóa phù hợp với từng mặt hàng.
- Giải quyết hồ sơ, tham gia và xử lý các vấn đề sau thông quan nếu có phát sinh.
- Dự thảo và lên hồ sơ liên quan tới an toàn về sinh thực phẩm để xin cấp phép hàng nhập khẩu
- Đầu mối theo dõi và làm các khoản thanh toán với các chi phí trực tiếp nhập hàng
- Liên hệ trực tiếp tìm các nhà cung cấp vận chuyển tiềm năng đề xuất trưởng Phòng cho các lô hàng nhập phát sinh
- Đưa ra những đề xuất, đóng góp cho doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng mua bán trong và ngoài nước phù hợp với quy định, luật pháp tại thời điểm phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành xuất nhập khẩu, logistics.
- Có năng lực nghiệp vụ về thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Khai báo hải quan thông qua phần mềm Ecus, Vnaccs (hoặc phần mềm khác theo yêu cầu công việc khi có thay đổi) cho tất cả các mô hình kinh doanh (đặc biệt buôn bán thương mai)
- nắm rõ về các điều kiện mua hàng hóa, dịch vụ thương mại Quốc tế: Các điều kiện giao hàng, vận chuyển, thanh toán...
- Có Kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel).
- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, linh hoạt xử lý các tình huống
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00-12h00, 13h30-17h30, từ T2-T7
- Địa điểm làm việc: Số 3 đường đoàn kết xóm cầu, sóc sơn, HN (cty đang xây văn phòng mới ở số 7c đường 2, phú minh, sóc sơn sắp tới sẽ làm việc tại đây)
- Mức lương: thỏa thuận
- Được xét tăng lương hàng năm
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Được tham gia BYXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, ốm đau, chế độ hiếu hỷ theo quy định của công ty
- Hàng năm công ty đều tổ chức tham quan du lịch cho CBCNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12, Đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-xuat-nhap-khau-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251079
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Yoke Apparel Manufacturing
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Yoke Apparel Manufacturing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu
Yoke Apparel Manufacturing
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Yoke Apparel Manufacturing
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Yoke Apparel Manufacturing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu
Yoke Apparel Manufacturing
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH dược mỹ phẩm châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH dược mỹ phẩm châu Âu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH SL GLOBAL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH SL GLOBAL VINA
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH DATANI LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH DATANI LOGISTICS
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998
10 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HUREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HUREX
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm