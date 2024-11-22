Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ phần Tập đoàn đô thị Phúc Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tòa Nhà Phúc Thành, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

1. Tham mưu và tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ban, bộ phận, ... về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phối hợp soạn thảo các quy trình, quy chế, hướng dẫn, biểu mẫu về ký kết, thực hiện hợp đồng và các loại hồ sơ và các văn bản liên quan đến công tác pháp chế để đảm bảo tính pháp lý của các văn bản soạn thảo .

3. Tư vấn trong lĩnh vực hợp đồng: tham gia và/hoặc hỗ trợ việc đàm phán, thoả thuận xây dựng các điều khoản của hợp đồng với đối tác; thẩm tra, đàm phán và theo dõi việc thực hiện các Hợp đồng nhằm đảm bảo tính pháp lý của các hợp đồng; tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng (Hợp đồng M&A Công ty, Dự án; Hợp đồng hợp tác kinh doanh/đầu tư; Hợp đồng vay/cho vay/thuê/uỷ quyền đầu tư...)

4. Chủ trì việc rà soát và hệ thống hóa các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ, văn bản hướng dẫn của liên quan đến công tác pháp chế.

5. Nghiên cứu thay đổi những chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và cập nhật, thông tin kịp thời đến các đơn vị liên quan.

6. Tham gia/phối hợp với Tổ chức hành nghề luật sư tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án, công việc pháp lý tại giai đoạn thi hành án.

Các công việc khác theo nhiệm vụ được Trưởng Ban/Giám đốc Pháp chế/Ban Tổng Giám đốc trực tiếp giao.

1. Trình độ học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật.

2. Kinh nghiệm: Từ 2 - 5 năm kinh nghiệm tương đương, Am hiểu chuyên sâu về pháp luật doanh nghiệp, tài chính, đầu tư, bất động sản..., Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn đa ngành nghề: tài chính, đầu tư M&A, chủ đầu tư dự án bất động sản....

3. Yêu cầu ngoại ngữ\tin học (loại & cấp độ): thành thạo tin học văn phòng

Thu nhập hấp dẫn: từ 10-20 triệu/tháng + thưởng

Đầy đủ chế độ về BH

Nghỉ Lễ, phép theo quy định

Thưởng các ngày lễ, têt, du lịch....

Ăn trưa tại công ty

Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển

