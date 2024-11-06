Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH DMSpro
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH DMSpro

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH DMSpro

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển đối tác bán hàng:
• Tìm kiếm, xây dựng và phát triển quan hệ đối tác với các công ty hoặc cá nhân có liên quan đến các ngành như dược phẩm, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bánh kẹo, nước giải khát, rượu bia, vật liệu xây dựng, điện máy, mỹ phẩm, và các ngành liên quan khác.
• Đánh giá và lựa chọn đối tác có tiềm năng tăng trưởng và đáp ứng được tiêu chuẩn của DMSpro về chất lượng dịch vụ và khả năng bán hàng.
• Phát triển chiến lược tiếp cận đối tác, đào tạo đối tác về các sản phẩm của DMSpro để đảm bảo họ hiểu rõ giá trị sản phẩm và quy trình bán hàng.
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng đối tác, điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa doanh thu và hiệu suất phân phối.
Phối hợp tổ chức các sự kiện networking để mở rộng cơ hội hợp tác, có chiến lược tiếp cận sáng tạo với đối tác
2. Tìm hiểu và triển khai các sản phẩm của Vela:
• Nghiên cứu và xác định các sản phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Vela có thể đáp ứng nhu cầu của tập khách hàng hiện tại của DMSpro.
• Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh cho những sản phẩm phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo thành công trong việc bán hàng.
• Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội phát triển sản phẩm mới.
3. Quản lý và phát triển quan hệ đối tác:
• Quản lý mối quan hệ với các đối tác hiện có, đảm bảo hợp tác lâu dài và tăng cường sự gắn kết giữa DMSpro và đối tác.
• Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác tiếp cận và giới thiệu sản phẩm của DMSpro đến khách hàng mục tiêu, hỗ trợ đối tác trong quá trình bán hàng.
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đối tác nhằm gia tăng doanh số
• Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Account Manager (AM) để chuyển đổi qualified lead thành cơ hội kinh doanh thực sự.
4. Tăng trưởng doanh thu và mở rộng mạng lưới:
• Đề xuất và thực hiện các chiến lược phát triển mạng lưới phân phối và gia tăng doanh thu thông qua việc mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội bán hàng.
• Đảm bảo các đối tác đạt được chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch đề ra, phối hợp với bộ phận kinh doanh để đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đối tác hoặc bán hàng, ưu tiên trong ngành phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
Có kiến thức sâu rộng về các ngành hàng như dược phẩm, FMCG, nước giải khát, xây dựng, điện máy, mỹ phẩm, v.v.
Kỹ năng:
• Kỹ năng xây dựng quan hệ và đàm phán xuất sắc.
• Kỹ năng phân tích thị trường và phát triển chiến lược kinh doanh.
• Khả năng quản lý dự án và quản lý thời gian tốt.
• Thành thạo các công cụ CRM và phần mềm quản lý đối tác.
• Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH DMSpro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,
Chính sách thưởng kinh doanh hấp dẫn,
Đầy đủ các chế độ phúc lợi, thưởng lễ, tết,
Du lịch, teambuilding định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DMSpro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DMSpro

Công ty TNHH DMSpro

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

