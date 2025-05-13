Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH Vina Hachi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toàn 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng là các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và gia tăng doanh số.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chiến lược phát triển thị trường mới.

Theo dõi, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp tối ưu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên (chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,...).

Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí Sale Marketing, ưu tiên ứng viên từng làm việc với khách hàng là nhà máy sản xuất hoặc khu công nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng tiếng Anh hoặc có kinh nghiệm làm việc với khách hàng nước ngoài.

Tại CÔNG TY TNHH Vina Hachi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được ghi nhận thành tích và đóng góp.

Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Vina Hachi

