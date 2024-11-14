Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Biên phiên dịch

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 Toà CIC Trung Kính,Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu
Thực hiện yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành ngoại ngữ hoặc kinh tế,ngoại thương
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Giao tiếp tốt cả về văn bản và lời nói
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ
BHXH sau 2 tháng
Mỗi trường trẻ trung năng động
Đầy đủ lễ thưởng theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1S06, Tầng 1, tòa nhà W1, Vinhomes West Point, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

