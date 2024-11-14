Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9 Toà CIC Trung Kính,Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu
Thực hiện yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành ngoại ngữ hoặc kinh tế,ngoại thương
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Giao tiếp tốt cả về văn bản và lời nói
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ
BHXH sau 2 tháng
Mỗi trường trẻ trung năng động
Đầy đủ lễ thưởng theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME
