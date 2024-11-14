Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 Toà CIC Trung Kính,Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu

Thực hiện yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành ngoại ngữ hoặc kinh tế,ngoại thương

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Giao tiếp tốt cả về văn bản và lời nói

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ

BHXH sau 2 tháng

Mỗi trường trẻ trung năng động

Đầy đủ lễ thưởng theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin